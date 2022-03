Victoria en gezin bezoeken bouw nieuwe Victoriasluis

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft woensdag de bouw van de naar haar genoemde nieuwe sluis in Stockholm bezocht. Ze deed dat samen met haar man prins Daniël en hun kinderen Estelle (10) en Oscar (6).

Tijdens hun bezoek aan het project kreeg het gezin een rondleiding en werd hen verteld over de werking van de sluis. Op de foto’s en video’s van het evenement die het Zweedse koningshuis woensdag deelde op Instagram is te zien dat de kinderen vol bewondering rondkijken in het metershoge bouwwerk.

De Victoriasluis wordt gebouwd in plaats van de reeds bestaande sluis die uit 1642 stamt en eveneens naar een royal werd genoemd, namelijk naar koningin Kristina. De nieuwe sluis zal in de eerste plaats zorgen voor toegang tot drinkwater en daarnaast oplossingen bieden voor overstromingsrisico’s en hoog water. Een deel van de sluis gaat naar verwachting dit voorjaar al open, melden Zweedse media.