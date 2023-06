Victoria heet publiek welkom op Zweedse nationale feestdag

Kroonprinses Victoria heeft dinsdag het publiek welkom geheten op het Koninklijk Paleis in Zweden. De Zweden vieren dinsdag Sveriges nationaldag, de Zweedse nationale feestdag die ieder jaar op 6 juni plaatsvindt.

“Veel van onze Zweedse geschiedenis en ons fantastische culturele erfgoed zijn verzameld in de koninklijke kastelen”, aldus Victoria in een toespraak. “Ik ben erg blij dat we u hier vandaag kunnen uitnodigen. We hopen dat jullie allemaal, zowel kinderen als volwassenen, een geweldige dag zullen hebben.”

Op Sveriges nationaldag is het Koninklijk Paleis in Stockholm traditiegetrouw open voor het publiek. Om 10.00 uur ’s ochtends openden Victoria en haar man Daniel de westelijke poorten van het kasteel.