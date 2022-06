Victoria leert over duurzame wijken in Amsterdam

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft dinsdagochtend tijdens een boottocht door Amsterdam uitleg gekregen over verschillende duurzame woonwijken in de hoofdstad. Vanaf het water bekeek ze onder meer Schoonschip, een drijvende woonwijk in Amsterdam-Noord.

Pieter Kool, een bewoner van Schoonschip, vertelde de kroonprinses over het ontstaan van de wijk waar sinds 2020 zo’n 45 huishoudens wonen op in totaal 30 woonarken. Kool vertelde over de pijlers van de bijzondere woonlocatie, zoals energieverbruik, bouwmaterialen en ook sociale duurzaamheid.

Victoria stelde de bewoner van Schoonschip verschillende vragen over het initiatief. De kroonprinses vroeg zich onder meer af hoe het leven op de woonboot zich verhoudt tot het leven in de stad. Ook was ze benieuwd hoe de financiering van de wijk tot stand was gekomen. Toen Kool vertelde over gemeenschappelijk gebruik van bakfietsen, maar even niet op het Engelse woord daarvoor kon komen, maakte de Zweedse royal lachend duidelijk precies te weten wat hij bedoelde omdat die in Zweden ook veel gebruikt worden.

Haparandadam

Na Schoonschip kreeg de rondvaart een Zweeds tintje toen het langs de naar de Zweedse havenstad Haparanda vernoemde Haparandadam in Amsterdam-West voer. De prinses kwam ook langs Houthavens, een woonwijk die wordt verwarmd en gekoeld met energiebesparende oplossingen van een groot Zweeds energiebedrijf. Victoria vond het leuk om te horen dat ook verschillende straten in de wijk vernoemd zijn naar locaties in Zweden.

De tocht eindigde rond 11.30 uur op het Revaleiland in de wijk Houthavens. Het tweedaagse bezoek van de Zweedse kroonprinses staat in het teken van duurzaamheid, innovatie en gelijke rechten. Na Amsterdam op dinsdag, doet de prinses op woensdag Den Haag, Delft en Rotterdam aan.