In Bosnië en Herzegovina zitten de autoriteiten met smart op de Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel te wachten. De royals zitten echter vast in hun eigen land omdat het regeringsvliegtuig kapot is, meldt de krant Expressen.

Victoria en Daniel zouden vanmiddag al in Sarajevo aankomen. Op de eerste dag van hun bezoek stond er een ontmoeting met premier Denis Zvizdić op de agenda.

Volgens het Zweedse hof is het regeringstoestel technisch niet helemaal in orde. Er wordt naarstig gezocht naar een oplossing. Daarbij wordt ook gekeken of de royals, die samen met milieuminister Isabella Lövin op pad zouden gaan, op een andere manier naar Bosnië en Herzegovina kunnen worden vervoerd.

Overigens werd er dinsdagochtend al gedemonstreerd bij de Zweedse ambassade in Sarajevo. Dat had te maken met de toekenning van de Nobelprijs voor literatuur aan de Oostenrijkse schrijver Peter Handke. Die is omstreden in Bosnië en Herzegovina vanwege zijn openlijke steun aan de oud-Servische leider Slobodan Milosevic.