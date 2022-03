De Zweedse prins Oscar viert woensdag zijn zesde verjaardag. Traditiegetrouw heeft het paleis een nieuwe foto van de jarige vrijgegeven.

Het plaatje, dat via sociale media is gedeeld, is gemaakt door Oscars moeder kroonprinses Victoria. Ze wist haar zoon breedlachend vast te leggen in de sneeuw.

De hertog van Skåne is derde in lijn van Zweedse troonopvolging. Hij heeft alleen zijn moeder en oudere zus Estelle voor zich.