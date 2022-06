Victoria van Zweden ‘gelukkig’ met Nederlandse peetouders

Kroonprinses Victoria van Zweden prijst zichzelf en haar familie gelukkig met hun Nederlandse peetouders. Tijdens haar toespraak op een zakelijke bijeenkomst in het Hotel Okura in Amsterdam haalde de 44-jarige royal dinsdagmiddag de ruim 170 jaar oude band tussen de Nederlandse en Zweedse koninklijke families aan.

In haar openingsspeech vertelde de kroonprinses dat Nederland al een rol speelt in de Zweedse familiegeschiedenis sinds de Nederlandse prinses Louise in 1850 trouwde met de in Stockholm geboren prins Karel, later koning van Zweden en Noorwegen. “Nu, ruim 170 jaar later, hebben mijn vader, ikzelf en mijn dochter het geluk om een peetouder van hier te hebben”, zei Victoria, wier peetmoeder prinses Beatrix is. Die van haar vader koning Carl Gustav was prinses Juliana en die van haar dochter Estelle is koning Willem-Alexander.

Het bezoek van de Zweedse kroonprinses aan de jubileumbijeenkomst van het Zweeds-Nederlandse zakenplatform Chamber of Commerce maakt deel uit van het tweedaagse bezoek dat Victoria dinsdag en woensdag aan Nederland brengt. Ook de Nederlandse prins Constantijn was van de partij. Hij ontving de Zweedse kroonprinses eerder op de dag al als ambassadeur van TechLeap, een Nederlands platform voor start-ups.

De eerste dag van het bezoek wordt dinsdagavond afgesloten met een Gala Diner in het Hotel Okura. Woensdag gaat de kroonprinses naar Rotterdam, Delft en Den Haag. De dag begint ze met een ontbijt bij de Zweedse ambassadeur. Later op de dag brengt ze een bezoek aan onder meer Rotterdam Ahoy, maakt ze een rondvaart door de haven van Rotterdam en praat ze met burgemeester Ahmed Aboutaleb.