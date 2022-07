Victoria viert 45e verjaardag als vanouds op Öland

De Zweedse kroonprinses Victoria mag donderdag 45 kaarsjes uitblazen. De verjaardag van de kroonprinses wordt zoals gewoonlijk gevierd bij het zomerverblijf Solliden op het eiland Öden.

Daar zijn ook koning Carl Gustaf en koningin Silvia aanwezig. Traditiegetrouw beginnen de feestelijkheden als Victoria, haar man prins Daniel en het koningspaar naar buiten komen. Daar zal het toegestroomde publiek de kroonprinses samen met een kinderkoor toezingen, voordat ze met haar familie in een koets stapt om met een paardenstoet naar de kasteelruïnes van Borgholm te reizen.

Net als eerdere jaren wordt in Borgholm het feest voortgezet met een concert ter ere van de jarige kroonprinses, dat ook op televisie wordt uitgezonden. Ook prinses Madeleine en prins Carl Philip en zijn vrouw Sofia zijn daarbij. Het is nog niet duidelijk of prinses Estelle (10) en prins Oscar (6), de kinderen van Victoria en Daniel, bij het concert zullen zijn. Dit jaar treden Tomas Ledin, Tove Styrke, Janice, Victor Leksell en Jonathan Johansson op. Tijdens de viering reikt Victoria ook een speciale prijs uit. Die is dit jaar voor Ebba Årsjö. Zij won op de Paralympische Spelen in Peking dit jaar twee gouden medailles.