Voor het eerst sinds pandemie weer volledige Nobelprijsuitreiking

De uitreiking van de Nobelprijzen heeft voor het eerst sinds de coronapandemie weer in volle glorie plaatsgevonden. De prestigieuze prijzen werden als vanouds tijdens een grote ceremonie in het Concertgebouw van Stockholm uitgereikt door de Zweedse koning Carl Gustaf. Bij de ceremonie waren niet alleen de winnaars van dit jaar aanwezig, maar ook verschillende laureaten uit 2020 en 2021.

In de twee voorgaande jaren zag de uitreiking van de Nobelprijzen er door corona anders uit. De prijzen worden traditioneel op 10 december uitgereikt in de Zweedse hoofdstad, maar in die jaren ontvingen de winnaars hun onderscheiding in eigen land. In beide jaren werd het banket ook geschrapt.

De Zweedse koning overhandigde zaterdag onder meer de Nobelprijs voor de Geneeskunde aan zijn landgenoot Svante Pääbo. De Zweedse wetenschapper kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar de menselijke evolutie en naar het genetisch materiaal van uitgestorven mensachtigen.

Nobelprijs voor de Vrede

Namens de Zweedse koninklijke familie waren ook onder anderen koningin Silvia en kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel aanwezig.

De Nobelprijzen worden uitgereikt op de sterfdag van oprichter Alfred Nobel. De winnaars ontvangen dan 10 miljoen Zweedse kronen (ruim 900.000 euro), een medaille en een diploma. De Nobelprijs voor de Vrede is de enige die niet in Zweden wordt uitgereikt, maar in de Noorse hoofdstad Oslo. Dat gebeurde zaterdagmiddag in gezelschap van het Noorse koningspaar en het kroonprinselijk paar.