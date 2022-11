Zweeds koningspaar bezoekt zouthandelsstadje As-Salt in Jordanië

Op de tweede dag van hun staatsbezoek aan Jordanië hebben koning Carl Gustaf van Zweden en zijn vrouw koningin Silvia een lokale markt bezocht in As-Salt. Ook waren ze te gast bij het King Hussein Cancer Center.

Voor het zover was, had Carl Gustaf in de ochtend al een handelsbijeenkomst bijgewoond. Business Sweden wilde delegaties van Zweden en Jordanië bij elkaar brengen om de handelsbetrekkingen tussen beide landen te intensiveren. Ook de kroonprins van Jordanië was aanwezig.

Silvia werd intussen bijgepraat over de Al Hussein Society, een niet-gouvernementele organisatie die revalidatietrajecten en onderwijs aanbiedt voor mensen met een fysiek beperking. De koningin werd in het centrum rondgeleid door prinses Majda en prins Mired.

As-Salt

In het King Hussein Cancer Center woonden de Zweedse royals samen de overdracht bij van apparatuur die het Zweedse bedrijf Elekta aan het ziekenhuis had geschonken. Het centrum behoort tot de belangrijkste kankerbehandelziekenhuizen in het Midden-Oosten. Ook prinses Ghida Talal en prins Talal bin Muhammad waren bij de ceremonie.

In de middag stond het bezoek aan As-Salt op het programma. Het oude zouthandelsstadje staat sinds 2021 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De royals namen een kijkje in het zoutmuseum en was er nog tijd om op een plaatselijke markt rond te kijken. Het koninklijk paar begroette ook de imam van de Grote Moskee van de stad en een priester van de Kerk van de Goede Herder.

Ter afsluiting van de tweede dag van het staatsbezoek boden Carl Gustaf en Silvia de Jordaanse royals een diner aan, bereid door de Zweedse chef-kok Paul Svensson.