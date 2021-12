Zweeds koningspaar bij afsluiting jaar Zweedse Academie

De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia hebben de jaarafsluiting van de Zweedse Academie bijgewoond. De feestelijke bijeenkomst vond plaats in het beursgebouw in Stockholm.

Tijdens de bijeenkomst in Börshuset hielden twee nieuwe leden van de academie een speech. Daarna werden ze welkom geheten door de voorzitter. Naast het installeren van nieuwe leden werkte de academie nog enkele andere zaken af. Zo werd er proza en poëzie voorgelezen door een paar leden en literatoren aan wie de academie in het afgelopen jaar prijzen uitreikte. Ook werd de herdenkingsmunt gepresenteerd die jaarlijks wordt uitgegeven.

De Zweedse Academie is in 1786 opgericht door koning Gustaaf III om de Zweedse taal te bevorderen. De academie reikt jaarlijks enkele literaire prijzen uit en is ook betrokken bij de uitreiking van de Nobelprijs voor Literatuur.