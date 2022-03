Zweeds koningspaar bij herdenking prins Philip

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden reizen eind deze maand af naar Londen om de herdenkingsdienst voor de vorig jaar overleden Britse prins Philip bij te wonen. Dat heeft het Zweedse hof bekendgemaakt.

Het is niet duidelijk of er meer afgevaardigden van andere Europese vorstenhuizen komen. Buckingham Palace heeft de gastenlijst nog niet bekendgemaakt.

Britse media speculeren zondag ondertussen over de mogelijkheid dat koningin Elizabeth zelf mogelijk verstek laat gaan. Aanleiding is het nieuws dat ze maandag niet aanwezig is bij de dienst ter gelegenheid van Commonwealth Day. De vorstin is recentelijk hersteld van een coronabesmetting maar liet zich nog niet in het openbaar zien.

De herdenkingsdienst voor Philip vindt plaats op 29 maart in Westminster Abbey. De man van koningin Elizabeth overleed op 9 april op 99-jarige leeftijd.