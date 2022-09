Zweeds koningspaar naar uitvaart koningin Elizabeth

De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia zijn komende maandag aanwezig op de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth. Ze voegen zich bij onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix, die eerder lieten weten naar Londen af te reizen.

Ook aanwezig zijn de Japanse keizer Naruhito, de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia, de gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos, de Deense koningin Margrethe met kroonprins Frederik en kroonprinses Mary en de Noorse koning Harald met zijn vrouw Sonja.

De uitvaart van koningin Elizabeth, die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed, is maandag in de Westminster Abbey in Londen. Naast Europese vorsten, zijn ook wereldleiders als Jacinda Ardern en Jair Bolsonaro aanwezig.