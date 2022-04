Zweeds koningspaar nodigt president Finland uit voor staatsbezoek

Op uitnodiging van koning Carl Gustaf van Zweden komt de Finse president Sauli Niinistö volgende maand samen met zijn vrouw Jenni Haukio voor een staatsbezoek naar Zweden. Dat maakte het Zweedse hof woensdag bekend. De Finse president wordt op 17 en 18 mei vergezeld door een delegatie van vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven.

Zweden en Finland zijn hechte partners op het gebied van buitenlands beleid. Het doel van het staatsbezoek is om de goede relaties tussen de landen te bevestigen en de uitgebreide samenwerkingen te benadrukken. Het gaat dan onder meer om crisisparaatheid en civiele bescherming, maar ook om innovatieve bedrijven, de opstart van de cultuursector na de coronacrisis en de samenwerking tussen de strijdkrachten van Zweden en Finland

Het meest recente staatsbezoek vond plaats in 2015, toen gingen Carl Gustaf en Silvia zelf naar Finland. De laatste keer dat de Finse president Zweden bezocht was in 2012. Het aanstaande bezoek duurt twee dagen en vindt plaats in de hoofdstad Stockholm en omgeving.