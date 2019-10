De Zweedse koning Carl Gustaf heeft besloten om het aantal leden van het Koninklijk Huis te verkleinen. De kinderen van prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia en de kinderen van prinses Madeleine en haar man Christopher O’Neill zijn niet langer lid, zo staat in een officieel besluit dat maandag is gepubliceerd. Ze zullen als ze opgegroeid zijn ook geen officiële vertegenwoordigende taken vervullen.

Prins Alexander, prins Gabriel (beide zonen van Carl Philip), prinses Leonore, prins Nicolas en prinses Adrienne (de kinderen van Madeleine) blijven wel lid van de koninklijke familie, maar mogen niet meer aangesproken worden als Koninklijke Hoogheid. Ze behouden wel hun titels van hertog of hertogin.

De kinderen van kroonprinses Victoria, prinses Estelle en prins Oscar, blijven vanzelfsprekend wel lid van het Zweedse Koninklijk Huis. Koning Carl Gustaf wil met de verandering duidelijker maken van wie later mag worden verwacht dat ze officiële taken zullen vervullen.

In Nederland is er ook een onderscheid tussen de leden van het Koninklijk Huis en de koninklijke familie en bestaat er een vergelijkbare regel. De kinderen van prins Constantijn en prins Friso zijn ook alleen lid van de koninklijke familie.