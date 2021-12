Foto: Zweeds kroonprinselijk gezin viert Luciafeest

Het Zweeds kroonprinselijk gezin heeft maandag het Luciafeest gevierd, de naamdag van Sint Lucia. Het feest markeert traditioneel het begin van de kerstperiode.

De 9-jarige prinses Estelle en prins Oscar (5) wekten hun ouders, geheel volgens de Scandinavische traditie, met een mandje brood. Estelle ging daarbij gekleed in een witte jurk met een rode strik om haar middel. Oscar had een kerstpak aan, zo is te zien op een foto die kroonprinses Victoria maakte van haar kinderen.

Het Zweedse hof deelde het beeld samen met twee foto’s uit de oude doos. Daarop is te zien dat ook Victoria en haar jongere broer prins Carl Philip en zusje prinses Madeleine in hun jeugd aan het Luciafeest deden.