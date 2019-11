De Zweedse koning Gustaf krijgt volgende week een druk en gevarieerd programma voorgeschoteld tijdens zijn staatsbezoek aan India. Koningin Silvia gaat ook mee, net als minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde en Handelsminister Ibrahim Baylan.

Handel en klimaat zijn goed vertegenwoordigd in het programma dat donderdag is bekendgemaakt. De Zweedse delegatie wordt vergezeld door afgevaardigden van vijftig bedrijven en organisaties die zaken willen doen in India. Zweden wil graag laten zien dat het land een belangrijke rol wil spelen in de ontwikkeling van India. Het staatsbezoek moet een impuls geven aan de wederzijdse handelsbetrekkingen.

Op maandag, de eerste dag van het staatsbezoek, staan er diverse ontmoetingen met het Indiase bedrijfsleven op het programma. Ook ontmoeten de royals president Ram Nath Kovind.

Conferentie

Dinsdag zijn Gustaf en Silvia te gast bij de India Sweden Business Summit. Afgevaardigden van Indiase bedrijven krijgen de kans Zweedse bedrijven te ontmoeten. Verder is de koning aanwezig bij een conferentie over luchtverontreiniging. Silvia bezoekt de All India Institute for Medical Science voor een discussie over dementie, een onderwerp dat de koningin na aan het hart ligt. Ook laat ze zich informeren over hetgeen de Verenigde Naties doen om mensenhandel tegen te gaan.

Verder bezoekt het koningspaar in Mumbai een project waarin vrijwilligers de stranden schoonmaken en een school waar kinderen uit achterstandswijken onderwijs kunnen volgen. Daarnaast ontmoeten Gustaf en Silvia jonge Indiase milieuactivisten.

Het staatsbezoek aan India begint komende maandag en duurt tot en met volgende week vrijdag.