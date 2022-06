Zweedse koning Carl Gustaf reikt koninklijke onderscheidingen uit

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft vrijdag koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De ceremonie vond plaats in de Lovisa Ulrikazaal in het koninklijk slot. Oud-premier Stefan Löfven was een van degenen die een onderscheiding kregen.

Löfven ontving de belangrijkste H.M. Konungens medalj. Er zijn verschillende onderscheidingen die vroeger uitgereikt werden onder de noemer Hovmedaljen. Löfven was deze keer de enige die de allerhoogste kreeg.

Verder waren er onderscheidingen voor diverse politici, ambassadeurs, wetenschappers en mensen uit de kunst- en cultuurwereld.

In januari werden de laureaten al bekend, maar vanwege de coronapandemie werd de daadwerkelijke uitreiking uitgesteld.