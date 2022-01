Zweedse koning en koningin besmet met coronavirus

De Zweedse koning Carl Gustaf (75) en koningin Silvia (78) zijn besmet met het coronavirus, maakte het koningshuis dinsdag bekend. Het koninklijk paar heeft milde symptomen.

“De koning en koningin, die beiden volledig gevaccineerd zijn met drie vaccinaties, hebben milde symptomen en voelen zich goed, gezien de omstandigheden”, staat in een verklaring.

De koning en koningin zitten in zelfisolatie, meldt de verklaring, en er wordt hard aan gewerkt om uit te zoeken met wie ze de afgelopen tijd in contact zijn geweest.

De koningin reisde in december niet naar Dubai voor een driedaags bezoek, omdat ze kampte met verkoudheid. Toen had ze niet het coronavirus. “Hare majesteit is negatief getest op Covid-19, maar blijft toch thuis omdat ze verkouden is”, meldde een woordvoerder destijds.