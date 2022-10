Zweedse koning stuurt condoleances naar president Murmu van India

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft een condoleancetelegram gestuurd naar Droupadi Murmu, de president van India. Aanleiding is het hangbrugdrama in Morbi.

“De koningin en ik willen ons diepste medeleven betuigen met het tragische verlies van mensenlevens bij de ramp in Morbi”, schrijft Carl Gustaf. “We betuigen onze oprechte deelneming aan de families van de slachtoffers en aan de bevolking van de Republiek India.”

Bij het drama, zondagmiddag in de westelijke deelstaat Gujarat, kwamen zeker 140 mensen om het leven. Honderden mensen vielen in een rivier toen de brug in Morbi het begaf. Onder de doden is een nog onbekend aantal kinderen. Zij hebben schoolvakantie vanwege het lichtfestival Diwali. De brug is een toeristische attractie.

Carl Gustaf en koningin Silvia bezochten India in december 2019, vlak voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Het koningspaar verbleef toen vijf dagen in het land om de politieke betrekkingen en handel tussen beide naties te verstevigen.