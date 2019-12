De Zweedse koning Carl Gustaf maakt zich ernstige zorgen om de klimaatverandering. Hij heeft veel waardering voor milieuactiviste Greta Thunberg en noemt haar in een interview met de krant Aftonbladet “moedig”.

De koning is voor een staatsbezoek in India en daar wordt hij naar eigen zeggen geconfronteerd met het klimaatvraagstuk. Zo merkte hij dat de lucht in New Delhi behoorlijk vies is. “Dat komt omdat ze nog steeds steenkool gebruiken”, zei hij. Tijdens een rondetafelgesprek zei Carl Gustaf dat hij ontbossing vreselijk vindt. “Als kind leerde ik dat je de bossen moet respecteren en niet moet verstoren”, zei de royal tegen de krant. “Dat zit nog steeds diep in mij.”

Nu de Klimaattop in Madrid is begonnen, hoopt Carl Gustaf dat de wereldleiders nu echt met goede plannen komen om de klimaatverandering tegen te gaan. Iedereen moet volgens de koning zijn steentje bijdragen en volgens de Zweed is die bereidheid steeds groter. “Niet alleen regeringen maar ook sectoren moeten kijken wat ze kunnen doen om de CO2-uitstoot te verminderen.”

Carl Gustaf liet ook nog weten veel bewondering te hebben voor de Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg. “Het is heel moedig dat ze per zeilboot naar Amerika is gevaren”, zei de vorst. Vooral de terugreis in een kleine catamaran spreekt volgens hem tot de verbeelding. Of de koning voortaan met de trein naar staatsbezoeken gaat, liet hij in het midden. “Dat hangt natuurlijk af van waar ik naartoe moet.”