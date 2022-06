Zweedse koning: wees dankbaar voor vrede en welvaart

Koning Carl Gustaf heeft tijdens een bezoek aan de stad Umeå de Zweden opgeroepen dankbaar te zijn voor vrede en welvaart in hun land. “Dit jaar is het pijnlijk duidelijk geworden dat niets vanzelfsprekend is, zoals vrede in Europa.”

“Zweden leeft al tweehonderd jaar in vrijheid en welvaart”, zei hij. “Juist in deze regio vonden de allerlaatste oorlogshandelingen op Zweedse bodem plaats. Het herinnert ons eraan hoe dankbaar we moeten zijn. In ons land zijn sindsdien vrede en welvaart hand in hand gegaan.”

De koning had ook complimenten voor de bos- en natuurbeschermers in Umeå. Vooral tijdens de coronapandemie bleken hun inspanningen vruchten af te werpen volgens Carl Gustaf. “Toen trokken meer mensen dan gewoonlijk de bossen in. Jullie zorgden ervoor dat er geen problemen voor de natuur waren, zodat iedereen kon genieten”, zei de vorst. “Dat was een geweldig initiatief waar mensen niet alleen nu plezier aan beleven, maar ook in de toekomst.”

Nobelprijs

Voor hij zijn toespraak hield op het grote plein in de stad, bezocht Carl Gustaf de universiteit van Umeå. Daar kwam hij in zijn toespraak nog op terug. Zo vertelde de vorst dat hij twee jaar geleden een ontmoeting had met Nobelprijswinnaar Emmanuelle Charpentier. “Toen zij twee jaar geleden de Nobelprijs voor Scheikunde kreeg, bevestigde dat iets dat wij Zweden natuurlijk al wisten: hier in Umeå zijn er onderzoeksomgevingen van absolute wereldklasse.”

Carl Gustaf was in Umeå om te vieren dat de stad vierhonderd jaar stadsrechten heeft.