Zweedse koningin Silvia verkouden en mist gesprek met minister

Koningin Silvia van Zweden is ziek, meldt de krant Svensk Damtidning. Donderdag kon ze al niet bij het jubileumbezoek aan de provincie Norrbotten zijn. Vrijdag liet ze verstek gaan bij een briefing van minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billström.

Billström praatte koning Carl Gustaf bij over de situatie rond de Zweedse toetreding tot de NAVO. Kroonprinses Victoria was wel bij het gesprek aanwezig.

Het Zweedse hof liet aan Svensk Damtidning weten dat Silvia een virusinfectie heeft. Ze is verkouden. Veel last heeft de koningin niet van haar verkoudheid, maar het is nog even afwachten of ze maandag bij het volgende jubileumbezoek kan zijn. Dan gaan de royals op bezoek in de provincie Jämtland.