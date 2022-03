Zweedse koningshuis bidt voor Oekraïne

Leden van het Zweedse koningshuis hebben donderdag een vredesgebed bijgewoond waarin werd stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Op Instagram plaatste het hof enkele foto’s.

Koning Carl Gustaf, koningin Silvia, hun dochter kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel namen deel aan het vredesgebed in de paleiskapel in Stockholm. Op de foto’s is te zien hoe zij met een grote kaars op een standaard in de kapel een aantal waxinelichtjes aanstaken. Pastoor Michael Bjerkhagen van de hofparochie ging hun voor in het aansteken van de kaarsjes.

Het vredesgebed werd geleid door de koning. Verder werd er nog muziek gespeeld door hoforganiste Mary Ljungquist Hén.