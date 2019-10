Koning Carl Gustaf, koningin Silvia en kroonprinses Victoria zijn dinsdagochtend samen met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken om de tafel gaan zitten om een aantal nieuwe staatsbezoeken in te plannen. Het Zweedse koningshuis heeft op Instagram een foto van de vergadering geplaatst.

Het overleg met de nieuwe minister Ann Linde, die sinds 10 september in functie is, vond plaats op het koninklijk paleis in Stockholm.

Of er weer een staatsbezoek aan Nederland wordt gepland, is niet bekend. De laatste keer dat koning Carl Gustaf en zijn vrouw op officieel staatsbezoek naar Nederland kwamen was in 2009, toen de huidige prinses Beatrix nog koningin was.