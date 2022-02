Zweedse media: Victoria en Daniel hadden geen andere keuze

In Zweden is over het algemeen positief gereageerd op de uitzonderlijke verklaring die kroonprinses Victoria en prins Daniel zaterdag uit hebben gegeven over hun relatie. Royaltykenners zijn het er over eens dat het echtpaar geen andere keuze had. Victoria en Daniel ontkenden na hevige geruchten hierover dat zij relatieproblemen hebben.

Zweedse tabloids spreken eerder van onder meer overspel en een op handen zijnde echtscheiding. “̈In normale gevallen doen we geen uitspraken over geruchten en speculaties. Maar om ons gezin te beschermen, willen we voor eens en voor altijd duidelijk maken dat de geruchten die nu de ronde doen volledig ongegrond zijn”, zo verklaarde het paar.

Aftonbladet schrijft dat de krant bewust niet over de geruchten heeft geschreven omdat het hof al eerder herhaaldelijk verklaarde dat er niets aan de hand was. Het verhaal bleef echter hangen en was volgens verslaggever Jenny Alexandersson al “voor velen waarheid”. Het kroonprinselijk paar kon daarom niet anders dan reageren. “Het is een ongebruikelijke beslissing”, stelt Alexandersson. “Maar in deze situatie de enige juiste.”

Hoofdredacteur Johan T. Lindwall van het blad Svensk Damtidning weet niet of het juist was om “een gerucht zo sterk te ontkennen”. “Maar het laat zien dat dit zowel Victoria als Daniel zeer sterk heeft getroffen. Ze zijn ook gewoon mensen en ik kan me alleen maar voorstellen hoe ze de afgelopen weken hebben geleden onder al deze speculaties en geruchten. Nu moeten we voor hen hopen dat het ophoudt.”