Zweedse prins Carl Philip viert 45e verjaardag

De Zweedse prins Carl Philip is maandag jarig. De zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia is 45 jaar oud geworden. Het Zweedse hof deelde voor de gelegenheid een nieuwe foto van de jarige.

De foto is gemaakt in de plaats Älvdalen. Carl Philip staat in het bos met op de achtergrond de Ribbås-waterval. De foto is gemaakt door zijn vrouw Sofia. Volgens het Zweedse hof viert Carl Philip zijn verjaardag privé met zijn gezin. De prins en zijn vrouw hebben drie kinderen: Alexander, Gabriel en Julian.

Carl Philip is de enige zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia. De prins heeft een oudere zus, kroonprinses Victoria, en een jongere zus, prinses Madeleine.