Zweedse royals blikken terug op nationale feestdag

Het Zweedse koningshuis heeft op Instagram een aantal berichten gewijd aan de nationale feestdag die maandag in Zweden werd gevierd. Met foto’s van onder anderen het gezin van kroonprinses Victoria en de uitstapjes van koning Carl Gustaf en koningin Silvia werd teruggeblikt op de festiviteiten.

Het kroonprinselijk gezin verwelkomde maandagochtend lachend het Zweedse volk, dat ter ere van de nationale feestdag gratis een bezoek kon brengen aan het koninklijk paleis. De Zweden konden speciaal voor de gelegenheid de paleistuin en de bibliotheek bezoeken die normaal gesproken voor het publiek niet toegankelijk zijn. Victoria en haar dochter Estelle waren gekleed in een traditionele Zweedse jurk, prins Daniel en zoontje Oscar droegen beiden een pak.

De Zweedse koning en koningin waren maandag in Olofström, dat dit jaar vijftig jaar een gemeente is. Bij de grootste werkgever van de gemeente, autofabrikant Volvo, kregen Carl Gustaf en Silvia uitleg over de fabriek waar meer dan 2000 mensen werken aan de productie van onderdelen voor auto’s.

In het Holje-park hield de koning een toespraak en overhandigde hij vlaggen aan lokale verenigingen en organisaties. In zijn rede zei Carl Gustaf onder meer dat Zweden een land is “met een rijke geschiedenis en een veelbelovende toekomst. Laten we profiteren van beide, met gemeenschappelijke krachten.”