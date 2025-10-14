Zweeds hof deelt foto’s van Victoria en Daniel uit Tokio

De Zweedse prinses Victoria en prins Daniel hebben dinsdag de Japanse hoofdstad Tokio bezocht. Het Zweedse hof deelt foto’s van het stel in onder meer het museum teamLab Borderless en tijdens een presentatie van de Japanse zwaardvechtkunst kendo.

Daarnaast ontmoette het stel vertegenwoordigers van de organisatie Nihon Hidankyo, die slachtoffers van de bombardementen in Hiroshima en Nagasaki in 1945 bijstaat. De organisatie ontving in 2024 de Nobelprijs voor de Vrede. In de avond werden Victoria en Daniel ontvangen door het Japanse keizerlijke paar voor een diner.

Het stel is sinds vorige week in Japan. Maandag legden zij een krans om de slachtoffers van de atoombommen van tachtig jaar geleden te herdenken. Woensdag begint hun officiële bezoek aan Zuid-Korea.