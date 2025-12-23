Zweeds hof deelt nieuw portret van jarige koningin Silvia

Het Zweedse hof heeft een nieuw portret van koningin Silvia onthuld op Instagram. De foto werd gemaakt vanwege de 82e verjaardag van de koningin dinsdag.

Op de foto staat de koningin met haar handen over elkaar. Ze draagt een donkerblauwe jas en kijkt glimlachend in de camera. De Zweedse strijdkrachten vuren een saluut van 21 schoten af vanaf het saluutstation in Stockholm, in Boden, Härnösand, Karlskrona en Göteborg, meldt het Zweedse hof in het bijschrift.

Ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin mogen de Zweden ook de vlag uithangen.