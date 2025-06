Zweeds hof geeft officiële doopfoto’s prinses Ines vrij

Het Zweedse hof heeft de officiële foto’s van de doop van prinses Ines vrijgegeven. Het hof deelt de drie beelden, gemaakt door fotograaf Elisabeth Toll, op sociale media.

Op alle foto’s staat het in februari geboren meisje met haar ouders, prins Carl Philip en prinses Sofia, en haar broers Alexander, Gabriel en Julian. Op een van de drie foto’s staan ook koning Carl Gustaf en koningin Silvia, net als de ouders van Sofia.

De doop van Ines vond vrijdag plaats in de kapel van het paleis in Drottningholm, even buiten Stockholm. Daarbij waren ook onder anderen kroonprinses Victoria en prinses Madeleine aanwezig.