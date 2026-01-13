Zweeds hof maakt paleis kerstboomvrij

Hofmedewerkers in Zweden hebben dinsdag het paleis in Stockholm weer kerstboomvrij gemaakt. Traditioneel worden in Zweden alle kerstdecoraties op 13 januari, op Sint-Knoetsdag, verwijderd.

“Vandaag, op twintigste kerstdag, wordt in veel Zweedse huizen de kerstversiering opgeruimd – ook in het Koninklijk Paleis”, schrijft het hof op Instagram. Bij het bericht plaatste het paleis een filmpje waarin een afgetuigde kerstboom op straat wordt gegooid.

Sint-Knoetsdag markeert met name in Zweden en Finland het einde van de kerstperiode.