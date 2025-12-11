Zweeds hof: ontmoetingen prinses Sofia en Epstein waren openbaar

Het Zweedse hof heeft donderdag meer duidelijkheid gegeven over ontmoetingen tussen prinses Sofia en zedendelinquent Jeffrey Epstein. De twee troffen elkaar in het openbaar, benadrukt het paleis tegenover Zweedse media.

Het hof bevestigde eerder deze week dat Sofia, toen ze nog niet getrouwd was met prins Carl Philip, was voorgesteld aan Epstein. “Wij willen verduidelijken dat dit plaatsvond in sociale settings, zoals in een restaurant en bij een filmpremière”, schrijft het hof in een verklaring.

De prinses heeft Epstein rond 2005 “een paar keer” ontmoet. Het paleis ontkent berichten dat ze hulp van hem zou hebben ontvangen voor acteerlessen of een Amerikaans visum.

Sofia trouwde in 2015 met prins Carl Philip, het tweede kind en de enige zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia.