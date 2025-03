Zweeds hof viert verjaardag prins Oscar met nieuwe foto

Het Zweedse hof heeft zondag een nieuwe foto gedeeld van prins Oscar. Het tweede kind van kroonprinses Victoria en prins Daniel viert zijn 9e verjaardag.

Op de foto poseert Oscar, derde in lijn van troonopvolging, in een grijze sweater voor de fotograaf. Hoe zijn verjaardag er precies uitziet, zegt het paleis niet. “De prins viert zijn verjaardag in besloten kring met zijn familie”, zegt een woordvoerder tegen de Zweedse krant Expressen.

Voor het gezin van Victoria en Daniel is dit het tweede verjaardagsfeestje in korte tijd. Zus prinses Estelle werd vorige week 13 jaar.