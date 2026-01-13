Zweeds jongetje vraagt koning Carl Gustaf om bediende

Een 10-jarig Zweeds jongetje heeft koning Carl Gustaf om hulp gevraagd bij het opruimen van zijn slaapkamer. Hij schreef een brief naar het paleis of hij een koninklijke bediende mocht lenen en kreeg tot zijn verrassing een antwoord terug, schrijft de Zweedse zender TV4.

“Hallo koning. Ik heet Jack Viktorsson. Mijn moeder Cathrin en mijn vader Fredde willen dat ik mijn kamer opruim. En een klein kind wil spelen, niet opruimen”, staat er in de brief die de zender heeft gepubliceerd. “Dus ik heb jouw medewerkers nodig om mijn kamer op te ruimen. Groeten, Jack.”

Het hof stuurde namens de koning een bedankje terug, maar had tegelijkertijd slecht nieuws voor Jack. “Helaas heeft de koning niet de mogelijkheid om iemand naar je toe te sturen om je kamer op te ruimen. Maar ik hoop dat jij en je ouders toch tot een overeenkomst kunnen komen over het opruimen”, aldus de hofsecretaris.

De moeder van Jack zegt tegen TV4 dat ze het heel bijzonder vindt dat ze een persoonlijke brief terugkregen. “Niet alleen een bedankje, maar ze hebben echt geprobeerd zijn hanenpoten te ontcijferen.”