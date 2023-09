Zweeds koningshuis deelt familiefoto’s voor jubileum Carl Gustaf

Het Zweedse hof heeft vrijdag twee nieuwe foto’s van de Zweedse koninklijke familie gedeeld. Aanleiding voor de nieuwe familieportretten is het aanstaande jubileum van koning Carl Gustaf, die volgende week vijftig jaar op de troon zit.

Op de eerste foto zitten koning Carl Gustaf en koningin Sonja op een bank omringd door hun kinderen en kleinkinderen. Naast het koningspaar zitten prinsen Gabriel en Alexander en de prinsessen Leonore en Adrienne. Staand op de achterste rij zijn onder anderen kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel, prinses Madeleine en haar man Christopher O’Neill en prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia te zien.

De tweede foto is er een van de 77-jarige Carl Gustaf met zijn oudste dochter Victoria en haar dochter prinses Estelle. Het meisje staat op de foto tussen Carl Gustaf en Victoria in. De 11-jarige Estelle is tweede in lijn van de Zweedse troonopvolging. Beide foto’s zijn gemaakt door fotograaf Clément Morin in het Koninklijk Paleis in Stockholm.

Carl Gustaf zit op 15 september vijftig jaar op de troon. Hij is de langst regerende monarch ooit in Zweden.