Zweeds koningshuis steunt slachtoffers aardbeving in Turkije

De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw hebben steun betuigd aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije die daar maandagochtend plaatsvond. Dit deden zij online in een bericht gericht aan de Turkse president Erdogan.

“De koningin en ik willen ons diepste medeleven betuigen met het tragische verlies van levens bij de verschrikkelijke aardbeving in het zuidoosten van Turkije”, aldus het bericht. “We bieden onze oprechte deelneming aan de families van de slachtoffers aan.”

“Onze gedachten gaan ook uit naar iedereen die gewond is geraakt”, gaat het bericht verder. “En iedereen die verder betrokken is bij de enorme verwoesting die toegebracht is door de aardbeving.”