Zweeds koningspaar begonnen aan jubileumbezoeken

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia zijn donderdag begonnen aan hun jubileumtournee langs de 21 provincies van Zweden. Dit jaar viert Carl Gustaf zijn 50-jarig koningschap.

Södermanlands län mocht het spits afbijten. Silvia en Carl Gustaf brachten een bezoek aan Nyköping. Ze kwamen in de ochtend aan met de koninklijke trein en namen meteen een kijkje in het station van het stadje. Daarna bracht het koningspaar een bezoek aan het Södermanlands länsmuseum. Daar bekeken de royals een speciale fototentoonstelling over de bezoeken die de koning eerder aan de provincie bracht.

Na een lunch met autoriteiten uit de provincie maakten Silvia en Carl Gustaf een wandeling door Nyköping. De dag werd afgesloten met een korte toespraak van Carl Gustaf op het stadsplein. Hij zei dat Nyköping de perfecte start was van zijn jubileumtournee. “Jullie stad is tenslotte één van de oudste steden van ons land”, zei de koning tegen het toegestroomde publiek.