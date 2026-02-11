Zweeds koningspaar betuigt medeleven aan Canada na schietincident

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben hun medeleven betuigd voor “het tragische verlies van mensenlevens na de gruwelijke schietpartij in Tumbler Ridge Secondary School”. Dat is te lezen in een statement dat het Zweedse hof woensdagmiddag heeft gepubliceerd.

“Wij betuigen onze oprechte condoleances en ons diepste medeleven aan de families en vrienden van de slachtoffers en aan het Canadese volk”, luidt de verklaring. Het bericht is ondertekend door koning Carl Gustaf, die momenteel in Italië is vanwege de Olympische Spelen.

Eerder stuurden ook koning Charles en koningin Camilla een steunbetuiging naar Canada. Bij de schietpartij in Tumbler Ridge in de Canadese provincie Brits-Columbia kwamen zeker tien mensen, onder wie de vermoedelijke schutter, om het leven. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond.