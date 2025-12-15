Zweeds koningspaar betuigt medeleven na aanslag Bondi Beach

Het Zweedse koningspaar heeft op sociale media zijn medeleven betuigd na de dodelijke terreuraanslag op Bondi Beach in Australië. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia spreken van een “brute schietpartij” en condoleren de nabestaanden.

“De Koningin en ik willen onze oprechte deelneming betuigen voor het tragische verlies van levens,” schrijft het koningspaar. “Onze gedachten zijn bij de families en vrienden van de slachtoffers, bij het volk van Australië en bij de Joodse gemeenschappen. Samen moeten we verenigd staan tegen antisemitisme en haat”, aldus het koningspaar.

Bij de schietpartij op Bondi Beach afgelopen weekend kwamen zeker zestien mensen om het leven. Dat gebeurde tijdens een viering van het Joodse feest Chanoeka. De Australische politie spreekt van een terroristische daad gericht tegen de Joodse gemeenschap.