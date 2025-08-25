Zweeds koningspaar bij jubileumviering van kerkconferentie

De Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben dit weekend een feestelijke dienst bijgewoond ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van The Stockholm Conference. Dat deelt het Zweedse koningshuis op Instagram.

Tijdens de Stockholm Conference in 1925 kwamen vertegenwoordigers van orthodoxe en protestantse kerken bijeen in Stockholm en bespraken zij onderwerpen als vrede, sociale en morele problemen, internationale betrekkingen en samenwerking tussen kerken. Het doel was de samenwerking tussen kerken te verbeteren. De initiatiefnemer van de conferentie was de aartsbisschop van de Zweedse kerk Nathan Söderblom.

Kroonprins Gustaf Adolf, de grootvader van de huidige Zweedse koning, en kroonprinses Louise woonden de conferentie honderd jaar geleden bij.