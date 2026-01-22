Zweeds koningspaar brengt staatsbezoek aan Polen

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia brengen begin maart een staatsbezoek aan Polen. Het Zweedse koningspaar bezoekt het land van 10 tot en met 12 maart. Een groot aantal bewindslieden reist met het koppel mee.

Het doel van het staatsbezoek is het bestendigen en verder ontwikkelen van de “hechte en bijzonder goede bilaterale relatie tussen Zweden en Polen”, aldus het koningshuis. De samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie is de laatste tijd geïntensiveerd. Ook handel is een onderwerp dat aan bod komt tijdens de reis.

Carl Gustaf en Silvia bezoeken tijdens hun reis Warschau en Gdansk. De vorige keer dat zij het land bezochten, was in 2011.