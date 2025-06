Zweeds koningspaar condoleert India en Oostenrijk na tragedies

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft mede namens koningin Silvia een condoleancetelegram gestuurd aan president Droupadi Murmu van India en een aan bondspresident Alexander Van der Bellen van Oostenrijk. Reden zijn de dodelijke vliegtuigcrash boven India donderdag en de schietpartij op een middelbare school in Graz dinsdag.

“De koningin en ik waren geschokt en bedroefd toen we hoorden over de tragische vliegtuigcrash in Gujarat”, schrijft Carl Gustaf aan president Murmu. “Onze gedachten zijn bij hen die hun leven hebben verloren of een geliefde kwijt zijn geraakt. We delen onze diepste sympathieën met alle getroffenen en het volk van India.”

De Zweedse koning stuurde recent een soortgelijk bericht naar de Oostenrijkse bondspresident. “De koningin en ik willen graag onze oprechte condoleances overbrengen naar aanleiding van het tragische verlies van levens na de brute schietpartij in Graz.”

Bij de vliegramp in India kwamen tot nu toe zeker 240 mensen om het leven. In Graz doodde een schutter tien mensen op zijn oude middelbare school en daarna zichzelf.