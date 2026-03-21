Zweeds koningspaar danst op muziek ABBA

Het Zweedse hof heeft op Instagram aandoenlijke beelden gedeeld van koning Carl Gustaf en koningin Silvia. In de video zijn ze dansend te zien op muziek van ABBA.

De video werd afgelopen week gemaakt toen de 82-jarige Silvia werd geëerd met een besloten vertoning van de dinnershow Mamma Mia! The Party ter gelegenheid van haar vijftigjarig jubileum als koningin. Tijdens de finale danste het koningspaar op het balkon enthousiast mee. Volgens het blad Svensk Damtidning was het publiek “in extase”.

Het Zweedse koningspaar is groot liefhebber van de muziek van ABBA. In 2024 vertelden ze al eens in een interview dat ze die liefde hebben overgedragen aan hun kinderen en kleinkinderen.