Zweeds koningspaar deelt foto’s van bruiloft van peetzoon Hampus

De Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben dit weekend de bruiloft bijgewoond van Hampus Brodin, het peetkind van Silvia. Hampus gaf zijn jawoord aan Victoria, met wie hij al 22 jaar samen is. De familie deelt maandag foto’s op Instagram.

De koning en Hans Brodin, de vader van de bruidegom, kennen elkaar al vanaf de lagere school. Zij zijn inmiddels meer dan zeventig jaar bevriend. Ook Silvia en Eva Benita, de moeder van de bruidegom, zijn al lang bevriend.

De ceremonie vond plaats in een kerk in Gammalkil, vlakbij de gemeente Linköping. Er waren ruim 170 gasten aanwezig.