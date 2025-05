Zweeds koningspaar en president IJsland naar school en ziekenhuis

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben president Halla Tómasdóttir en haar echtgenoot Björn Skúlason begeleid tijdens hun bezoek aan Zweden. Op Instagram deelt het paleis beelden van het programma van woensdag.

Samen met Zweedse en IJslandse regeringsvertegenwoordigers bezochten ze het Karolinska Universitair Ziekenhuis, de Stockholm School of Economics, het Koninklijk Instituut voor Technologie en het Filmhuis. In het ziekenhuis worden regelmatig IJslandse patiënten behandeld. Op het helipad kregen het koningspaar en het presidentiële echtpaar een demonstratie van een helikopter met een hart-longmachine die bloed buiten het lichaam van zuurstof voorziet.

Op de School of Business sprak de president van IJsland voor een grote groep studenten over de toekomst van leiderschap. De president beantwoordde daarna ook vragen van studenten in een vraag- en antwoordsessie. Op het Instituut voor Technologie volgde het gezelschap een paneldiscussie over cyberbeveiliging. Studenten demonstreerden daarna hoe alledaagse voorwerpen gehackt kunnen worden.

In het Filmhuis werd ook een paneldiscussie gehouden, deze ging over de coproductie tussen Zweden en IJsland. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de filmindustrieën van beide landen aanwezig.