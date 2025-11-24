Zweeds koningspaar feliciteert beachvolleyballers met WK-goud

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben een felicitatie gestuurd naar de Zweedse beachvolleyballers David Åhman en Jonatan Hellvig. Zij wonnen zondag goud op het WK in Australië. De tegenstanders in de finale waren hun landgenoten Jacob Hölting Nilsson en Elmer Andersson, die genoegen moesten nemen met zilver.

“Van harte gefeliciteerd met het WK-goud”, schrijft het Zweedse koningspaar in een brief aan hun landgenoten. “Een schitterende overwinning in een memorabele, volledig Zweedse finale. Met vaardigheid en teamgeest hebben jullie het helemaal voor elkaar gekregen!”

Åhman (23) en Hellvig (24) wonnen in de finale in twee sets van hun jongere landgenoten Hölting Nilsson (20) en Andersson (19). De winnaars, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs ook goud wonnen, zijn de jongste wereldkampioenen ooit.