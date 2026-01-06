Zweeds koningspaar feliciteert junioren met goud WK ijshockey

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben de Zweedse juniorenploeg gefeliciteerd met de winst op het WK ijshockey onder 20 jaar. “Een groot applaus voor het goud op het junior WK ijshockey”, schrijft het Zweedse koningspaar op Instagram.

“Samen hebben jullie alle tegenstanders verslagen en waren jullie op jullie best toen het erop aankwam”, aldus het koningspaar. Volgens hen zijn de spelers “een inspiratie en voorbeeld voor alle jonge ijshockeyspelers in het land”.

Zweden won de finale met 4-2 van Tsjechië en veroverde daarmee voor de derde keer goud op het WK voor junioren.