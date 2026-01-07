Zweeds koningspaar kondigt feestplannen aan voor 2026

Het Zweedse koningspaar gaat een feestelijk jaar tegemoet. Dit jaar vinden twee grote vieringen plaats, meldt het Zweedse hof woensdag. Het hof deelde ook een aantal nieuwe portretten van het koningspaar.

Koning Carl Gustaf, sinds 1973 op de troon, viert op 30 april zijn 80e verjaardag. Er is dan onder meer een grote militaire parade en de koning krijgt een traditioneel gezongen eerbetoon voor het koninklijk paleis.

In juni volgt de tweede grote gebeurtenis. Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia vieren op 19 juni dat ze vijftig jaar zijn getrouwd. Er staat die maand onder meer een boottocht en een koetsrit door Stockholm op het programma. Andere activiteiten worden later bekendgemaakt.