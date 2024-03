Zweeds koningspaar maakt witte paaswandeling

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden zijn op eerste paasdag naar buiten gegaan voor een wandeling in de sneeuw. Het hof heeft via Instagram een foto van het koningspaar gedeeld. “Vrolijk Pasen vanuit Jämtland!”, luidt de tekst onder de foto.

Op het beeld is te zien hoe Carl Gustaf en Silvia samen door een wit landschap lopen terwijl de zon uitbundig schijnt. Het koningspaar brengt de paasdagen vermoedelijk door in hun berghut in Storlien in Jämtland. Het hof liet eerder aan Svensk Damtidning weten dat de koninklijke familie Pasen in besloten kring viert.

Carl Philip, de zoon van het koningspaar, deelde via Instagram ook een foto vanuit de sneeuw. Het is niet duidelijk of de familie op dezelfde plek verblijft.