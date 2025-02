Zweeds koningspaar naar Örebro om slachtoffers te eren

Het Zweedse koningspaar reist woensdag naar Örebro om eer te betuigen aan de slachtoffers van de dodelijke schietpartij op dinsdag. Dat heeft het Zweedse hof gemeld.

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia zijn van plan de campus van de school in de stad te bezoeken. Ook zal het koningspaar een herdenkingsdienst in een kerk in het centrum van Örebro bijwonen, laat het hof in een persmededeling weten. Op het koninklijk paleis in Stockholm en bij overheidsgebouwen hangt de vlag halfstok.

Door de schietpartij op een school met volwassenenonderwijs kwamen zeker elf mensen om het leven. Ook vielen meerdere gewonden.